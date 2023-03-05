Форвард «Локомотива» Игнатьев: Дзюба — лучший бомбардир нашей страны

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал игру форварда железнодорожников Артёма Дзюбы.

«Победа — это самое главное. Поле не в лучшем состоянии, была верховая игра такая. Он забил три мяча. Было бы смешно говорить, что он не топ. Это лучший бомбардир нашей страны», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1). Форвард отличился на 33-й, 57-й и 64-й минутах. Эта игра первая для 34-летнего форварда в составе железнодорожников в Российской премьер-лиге. Ранее он не смог отличиться в двух кубковых матчах со «Спартаком» (0:1, 2:4).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал хет-трик Дзюбы в матче 18-го тура чемпионата России с «Ростовом».