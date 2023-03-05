Губерниев: хет-трик Дзюбы — это большое достижение для него

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал хет-трик нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Хет-трик Дзюбы — это большое достижение для него, но ещё больше — для Юрия Нагорных. Я вообще в восторге от шагов руководства «Локомотива», которые поверили в Артёма, дали ему шанс. Я уверен, что «Локомотив» не просто останется в РПЛ, а расцветёт», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1). Форвард отличился на 33-й, 57-й и 64-й минутах. Эта игра первая для 34-летнего форварда в составе железнодорожников в Российской премьер-лиге (РПЛ). Ранее он не смог отличиться в двух кубковых матчах со «Спартаком» (0:1, 2:4).

Дзюба стал первым футболистом, превысившим отметку 150 голов в РПЛ.

Кроме того, Дзюба является рекордсменом РПЛ по хет-трикам (шесть), у ближайших преследователей — по четыре.

Бывший форвард сборной России оформил хет-трик впервые за 470 дней.

Ранее Дзюба выложил эмоциональный пост после хет-трика в ворота «Ростова».