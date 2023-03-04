Дзюба стал первым футболистом, превысившим отметку 150 голов в РПЛ

Нападающий столичного «Локомотива» Артём Дзюба оформил хет-трик в матче 18-го тура чемпионата России с «Ростовом».

Форвард железнодорожников стал первым футболистом в истории, перешагнувшим планку 150 голов в чемпионатах России. На его счету 151 гол.

Второе место занимает Олег Веретенников (140), третье — Александр Кержаков.

Кроме того, Дзюба является рекордсменом Российской премьер-лиги (РПЛ) по хет-трикам (шесть), у ближайших преследователей — по четыре.

Бывший форвард сборной России оформил хет-трик впервые за 470 дней.

Ранее бывший гендиректор столичного «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на хет-трик Дзюбы в матче с «Ростовом».