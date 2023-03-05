Дзюба выложил эмоциональный пост после хет-трика в ворота «Ростова»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба выложил эмоциональный пост после победы над «Ростовом» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

«Всех с важной победой! Спасибо за поддержку, идём дальше!» — написал Дзюба в своём Telegram-канале.

Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1). Форвард отличился на 33-й, 57-й и 64-й минутах. Эта игра первая для 34-летнего форварда в составе железнодорожников в РПЛ. Ранее он не смог отличиться в двух кубковых матчах со «Спартаком» (0:1, 2:4).

Дзюба стал первым футболистом, превысившим отметку 150 голов в РПЛ.

Кроме того, Дзюба является рекордсменом Российской премьер-лиги (РПЛ) по хет-трикам (шесть), у ближайших преследователей — по четыре.

Бывший форвард сборной России оформил хет-трик впервые за 470 дней.

Ранее бывший гендиректор столичного «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на хет-трик Дзюбы в матче с «Ростовом».











