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Юран: Дзюба прав, что у «Спартака» есть шанс догнать «Зенит»

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы о том, что «Спартак» является единственным конкурентом «Зенита» в борьбе за золотые медали в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Юран: Дзюба прав, что у «Спартака» есть шанс догнать «Зенит»
  • РИА Новости

«Если судить по первому туру после паузы, то Дзюба прав, что у «Спартака» есть шанс догнать «Зенит». Конечно, судейская ошибка в матче с «Уралом» их уменьшила. И более реалистично, что в РПЛ будет борьба за серебро, всё-таки отрыв от первого места внушительный. При условии, что сами петербуржцы не сдадут позиции. Поэтому борьба за вторую строчку будет интересней», — сказал Юран RT.

После 18 туров РПЛ «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что не считает «Спартак» единственным конкурентом «Зенита» в РПЛ.

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