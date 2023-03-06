Булыкин не считает «Спартак» единственным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слова форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы о том, что «Спартак» является единственным конкурентом «Зенита» в борьбе за золотые медали в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В гонке за золото у петербуржцев достаточно конкурентов. Но я согласен с Дзюбой, что на данный момент ближе всех «Спартак». Однако пока рано говорить, что красно-белые — единоличные лидеры в этой борьбе, особенно после матча с «Уралом». В любом случае для всех это будет сложная задача. Также шансы есть у «Динамо» и ЦСКА. «Ростову» будет крайне сложно удержаться в тройке, потому что многие игроки ещё не до конца адаптировались к игре после паузы в чемпионате», — сказал Булыкин RT.

После 18 туров РПЛ «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

Ранее Дзюба заявил, что «Спартак» является единственным конкурентом «Зенита» в борьбе за золотые медали.