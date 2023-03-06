Дзюба выразил сожаление, что преимущество «Зенита» перед «Спартаком» выросло до восьми очков

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о том, что «Зенит» оторвался от «Спартака» в турнирной таблице после 18-го тура чемпионата России.

«Смотрим на таблицу, восемь очков между «Зенитом» и «Спартаком», режет это глаз. Хотелось бы увидеть шесть очков, надеюсь, для интриги судьи не будут вмешиваться. Как мне кажется, «Спартак» может навязать борьбу «Зениту», — сказал Дзюба в программе «На футбол».

«Спартак» упустил победу в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом», сыграв со счётом 2:2. Судья Виталий Мешков не засчитал гол нападающего Александра Соболева.

Таким образом, «Спартак» имеет 37 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. Лидер — «Зенит» (45 очков).

Ранее в «Спартаке» заявили, что не станут обращаться в ЭСК РФС из-за незасчитанного гола Александра Соболева.