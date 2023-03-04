В «Спартаке» объяснили, почему не станут обращаться в ЭСК РФС из-за незасчитанного гола Соболева
- РИА Новости
«Почему не будем обращаться в ЭСК? Ошибка, с нашей точки зрения, настолько очевидна, что судейское ведомство самостоятельно даст оценку эпизоду. Насколько мы знаем, такая возможность предусмотрена и это будет сделано», — приводит слова Зеленова Sport24.
На 88-й минуте главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал гол московской команды, потому что свистнул до взятия ворот.
«Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.
Ранее Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила скандальный эпизод с незасчитанным голом в матче с «Уралом».