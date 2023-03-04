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В «Спартаке» объяснили, почему не станут обращаться в ЭСК РФС из-за незасчитанного гола Соболева

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему клуб не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).
В «Спартаке» объяснили, почему не станут обращаться в ЭСК РФС из-за незасчитанного гола Соболева
  • РИА Новости

«Почему не будем обращаться в ЭСК? Ошибка, с нашей точки зрения, настолько очевидна, что судейское ведомство самостоятельно даст оценку эпизоду. Насколько мы знаем, такая возможность предусмотрена и это будет сделано», — приводит слова Зеленова Sport24.

На 88-й минуте главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал гол московской команды, потому что свистнул до взятия ворот.

«Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.

Ранее Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила скандальный эпизод с незасчитанным голом в матче с «Уралом».

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