Салихова: предлагаю ввести альтернативную таблицу без влияния результативных судейских перформансов

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила скандальный эпизод с незасчитанным голом красно-белых в матче 18-го тура чемпионата России с «Уралом».

«Предлагаю нововведение: судьям заходить в раздевалку и объяснять свои действия. Вот где эксклюзивный контент. И предлагаю ввести альтернативную таблицу и вести подсчёт очков без влияния результативных судейских перформансов», — цитирует Салихову Metaratings.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:2.

На 88-й минуте главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал гол московской команды.

Таким образом, «Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками занимает десятую строчку.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не станет обращаться в ЭСК РФС из-за незасчитанного гола Александра Соболева.