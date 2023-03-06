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Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на мартовские сборы

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Стал известен расширенный состав сборной России по футболу на мартовский сбор.
Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на мартовские сборы
  • Gettyimages.ru

В команду Валерия Карпина вызваны полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Торино» Алексей Миранчук.

Всего в списке тренерского штаба на мартовские сборы попал 41 футболист.

Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение от столичного «Локомотива» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

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