Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на мартовские сборы
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В команду Валерия Карпина вызваны полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Торино» Алексей Миранчук.
Всего в списке тренерского штаба на мартовские сборы попал 41 футболист.
Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.
Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение от столичного «Локомотива» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.