Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на мартовские сборы

Стал известен расширенный состав сборной России по футболу на мартовский сбор.

В команду Валерия Карпина вызваны полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Торино» Алексей Миранчук.

Всего в списке тренерского штаба на мартовские сборы попал 41 футболист.

Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение от столичного «Локомотива» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.