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Карпин — об игре с «Локомотивом»: матч нереализованных возможностей для «Ростова»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от столичного «Локомотива» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

«Матч нереализованных возможностей для «Ростова»? Да, можно так сказать. В ключевые моменты перед голами «Локомотива» у нас были моменты. Все говорят, как и есть: не забиваешь ты — забивают тебе», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что защитники «Ростова» недоработали в матче.

«100%. Если первые минут 20–25 были окей, то после 25-й минуты не знаю, что произошло. Всё, что должны были делать и делали, перестали почему-то выполнять», — добавил Карпин.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Нападающий победителей Артём Дзюба оформил хет-трик на 33-й, 57-й и 64-й минутах матча. Игрок был признан лучшим во встрече.

Ранее сообщалось, что Дзюба стал первым футболистом, превысившим отметку 150 голов в РПЛ.



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