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«Матч ТВ»: сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации

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Пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев заявил, что сборная России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
«Матч ТВ»: сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации
  • РИА Новости

«Первый чемпионат CAFA с участием мужских национальных команд пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года», — приводит слова Салиева «Матч ТВ».

Сообщается, что подтверждение для участия в турнире среди сборных дали все шесть членов CAFA: Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Также ассоциация пригласила ещё одну азиатскую команду.

В конце 2022 года на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) был поднят вопрос о возможном переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола. Позже совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о создании рабочей группы, целью которой является поиск решения по возвращению российских команд на международные турниры.

Ранее в РФС сообщили, что матч между сборными России и Ирака пройдёт в Санкт-Петербурге.

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