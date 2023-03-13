«Матч ТВ»: сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации
- РИА Новости
«Первый чемпионат CAFA с участием мужских национальных команд пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года», — приводит слова Салиева «Матч ТВ».
Сообщается, что подтверждение для участия в турнире среди сборных дали все шесть членов CAFA: Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Также ассоциация пригласила ещё одну азиатскую команду.
В конце 2022 года на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) был поднят вопрос о возможном переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола. Позже совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о создании рабочей группы, целью которой является поиск решения по возвращению российских команд на международные турниры.
Ранее в РФС сообщили, что матч между сборными России и Ирака пройдёт в Санкт-Петербурге.