Сунгатулин — о матче со «Спартаком»: главное, что принёс команде победу

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин прокомментировал победу над московским «Спартаком» в ответном матче 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России.

«Забил хороший гол. Самое главное, что принёс команде победу, выход в следующий раунд. Это самое важное», — цитирует Сунгатулина «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитники Ибраима Сиссе и Фаниль Сунгатулин. У гостей единственный гол на счету нападающего Кейта Бальде.

Первая игра между командами завершилась вничью, 1:1. Таким образом, екатеринбургская команда по итогам двух матчей победила москвичей — 3:2.

Подопечные Виктора Гончаренко вышли в финал «Пути РПЛ», где встретятся с победителем встречи между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов», которая состоится 5 апреля в Москве и начнётся в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог выиграть в четвёртом матче подряд во всех турнирах.