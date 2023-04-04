«Спартак» не смог выиграть в четвёртом матче подряд во всех турнирах

Короткая ссылка
Московский «Спартак» не смог одержать победу в четвёртой игре подряд во всех турнирах.
«Спартак» не смог выиграть в четвёртом матче подряд во всех турнирах
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

4 апреля подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение от «Урала» в ответной встрече 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России. В первом матче красно-белые сыграли с екатеринбуржцами вничью — 1:1.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) московская команда 1 апреля не смогла победить грозненский «Ахмат» (0:0), 18 марта проиграла «Оренбургу» (0:2).

Последнюю победу «Спартак» одержал над воронежским «Факелом» в РПЛ 11 марта.

Ранее сообщалось, что «Урал» вышел в финал «Пути РПЛ» Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить