«Спартак» не смог выиграть в четвёртом матче подряд во всех турнирах
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
4 апреля подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение от «Урала» в ответной встрече 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России. В первом матче красно-белые сыграли с екатеринбуржцами вничью — 1:1.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) московская команда 1 апреля не смогла победить грозненский «Ахмат» (0:0), 18 марта проиграла «Оренбургу» (0:2).
Последнюю победу «Спартак» одержал над воронежским «Факелом» в РПЛ 11 марта.
Ранее сообщалось, что «Урал» вышел в финал «Пути РПЛ» Кубка России.