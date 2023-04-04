Гончаренко: «Урал» обыграл «Спартак» во многом благодаря болельщикам

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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над московским «Спартаком» в ответном матче 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России.
Гончаренко: «Урал» обыграл «Спартак» во многом благодаря болельщикам
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Надо понять, что моменты были у «Спартака» не только в конце, но и в начале второго тайма. И у нас тоже были хорошие моменты по ходу игры. То есть, наверное всё-таки нельзя говорить, что нам акцент надо было сделать на том, как сыграть в конце. В целом надо было понять как структурно обороняться, потому что с красно-белыми чем выше обороняешься, тем лучше для нас.

Очень часто, когда мы выигрываем, потом соперник сравнивает, находим в себе силы переломить ход матча. И сегодня это произошло. Это наверное за счёт характера. Также надо отметить, что сегодня было много болельщиков на трибунах. Хотелось бы верить, что игра команды заставляет их ходить на стадион. Большое спасибо! Во многом благодаря болельщикам «Урал» обыграл «Спартак» и прошёл дальше», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Екатеринбургская команда по итогам двух встреч победила москвичей — 3:2.

Подопечные Гончаренко вышли в финал «Пути РПЛ», где встретятся с победителем игры между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог выиграть в четвёртом матче подряд во всех турнирах.

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