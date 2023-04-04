Кобелев: последние результаты «Динамо» не вселяют оптимизма

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о поражении московской команды от «Акрона» в матче «Пути регионов».

«Последние результаты «Динамо» не вселяют оптимизма. Сегодня имели достаточно моментов, чтобы забить с игры. Наверное, не хватает травмированных игроков и качества в завершении», — цитирует Кобелева «Чемпионат».

Он также назвал поражение столичной команды досадным. По его словам, пенальти является лотереей.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0 в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Акрона» — 4:1.

Команда из Тольятти узнает своего соперника после жеребьёвки.

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