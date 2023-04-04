Тарханов считает, что «Спартак» проиграл «Уралу» из-за отсутствия лидеров

Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился мнением о причинах поражения московского «Спартака» от екатеринбургского «Урала» в ответном матче 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России.

«Я предсказывал, что «Урал» должен был сегодня победить. У «Спартака» наблюдается спад, последние три матча «Спартак» не может одержать победу, и сегодняшний матч доказал, что спад действительно есть. Также на поражение повлияло и отсутствие таких игроков, как Джикия, Соболев, Промес. Без лидеров всегда сложно играть, особенно против такой крепкой команды, как «Урал». Абаскаль сегодня доверил многое молодёжи, это рискованно, но по-другому он не мог поступить.

Половина лидеров не может принять участия из-за карточек, другая половина с травмами. Поэтому «Урал» превзошёл сегодня красно-белых и по точности ударов, несмотря на то что спартаковцы били больше и хорошо контролировали мяч. Просто у «Урала» было больше желания и скорость, на мой взгляд, была выше. Были бы у «Спартака» ключевые игроки, уверен, игра бы пошла по другому пути», — сказал RT тренер.

Ранее сообщалось, что «Урал» вышел в финал «Пути РПЛ» Кубка России.