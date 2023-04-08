Дубль Соболева, ошибки Селихова и сейвы Шунина: «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 22-го тура РПЛ

«Спартак» и «Динамо» разошлись миром в центральном матче 22-го тура РПЛ и впервые с 2012 года забили шесть мячей на двоих в очном противостоянии. Однако высокая результативность стала следствием грубейших ошибок. В первом тайме регулярные провалы допускал центр обороны бело-голубых, что привело к голам Александра Соболева и Кейта Бальде. В составе красно-белых главным антигероем стал вратарь Александр Селихов, который в конце первого тайма неудачно сыграл на выходе после подачи углового, а по истечении часа встречи позволил Денису Макарову закрутить мяч в сетку с правого фланга.

Субботний матч «Спартака» и «Динамо» можно было сравнить с противостоянием сбитых лётчиков, ведь обе команды подошли к нему не в лучшем состоянии. Красно-белые после возобновления сезона РПЛ набрали лишь пять очков и откатились на третье место, пропустив вперёд «Ростов». В активе бело-голубых за тот же отрезок оказалось всего на одно очко больше.

Вдобавок оба коллектива на неделе синхронно потерпели поражения в Кубке России. И если подопечные Гильермо Абаскаля, уступив «Уралу», продолжат выступление в «Пути регионов», то дружина Славиши Йокановича вылетела из турнира, сенсационно уступив в серии пенальти представителю ФНЛ «Акрону». Неудивительно, что после этого поползли слухи о возможной отставке серба, а потому победа в дерби была ему жизненно необходима.

В довершение всех бед соперники столкнулись с кадровыми проблемами: например, лишились ключевых центральных защитников. У «Спартака» не успел восстановиться от травмы Георгий Джикия, а у «Динамо» в заявку из-за дисквалификации не попал Роберто Фернандес. В отсутствие россиянина в центре обороны десятикратных чемпионов страны вновь расположились Никита Чернов и Руслан Литвинов. А у гостей пару Сабе Сазонову составил другой новичок Николас Маричал.

При этом оба тренера, несмотря на провальные результаты в Кубке, не стали прибегать к активной ротации. Абаскаль ограничился заменой Александра Максименко на Александра Селихова на последнем рубеже и бросил в бой Александра Соболева. Впереди форвард, проводивший сотый матч за коллектив, составил компанию Кейта Бальде и Михаилу Игнатову. Квинси Промес же, как и Джикия, наблюдал за встречей с трибун. Йоканович помимо Фернандеса отправил в резерв Милана Майсторовича и выпустил вместо него на левый край обороны Дмитрия Скопинцева.

В результате именно потери в линиях обороны оказали судьбоносное влияние на игру. Уже в первом тайме оппоненты забили по два мяча. С одной стороны, высокая результативность не могла не радовать болельщиков, с другой — голы стали следствием грубейших ошибок в защите.

В первую очередь это касалось бело-голубых. Сазонову и Маричалу явно не хватало сыгранности, и они регулярно теряли соперников в собственной штрафной. Совсем ничего не получалось у уругвайца, который выглядел лишним на поле. Он и в предыдущих матчах порой допускал позиционные помарки, но в этом намного превысил их лимит.

Неудивительно, что уже на седьмой минуте хозяева открыли счёт в том числе благодаря его неудачным действиям. Роман Зобнин вырезал классный заброс в штрафную, а Маричал спокойно позволил Хлусевичу обработать мяч и выполнить передачу на Соболева. Александру также никто не помешал с линии вратарской отправить мяч под перекладину и записать себе в актив 50-й гол в РПЛ и первый с октября прошлого года. Сазонова рядом почему-то не оказалось, а Арсен Захарян лишь обозначал борьбу.

Такие провалы регулярно повторялись и в дальнейшем. Даже удивительно, что «Спартак» отличился лишь дважды. Причём в эпизоде с взятием ворот после удара Кейта снова не обошлось без помарки Маричала. После отскока от латиноамериканца Игнатов отправил партнёра один на один с Антоном Шуниным, и тот свой шанс не упустил.

Сенегальца в составе хозяев следует отметить особенно. Во встрече с «Уралом» он, забив, показал Абаскалю на часы с намёком, что получает мало времени. Спустя несколько дней испанец вновь доверился ему и не прогадал. Африканец великолепно открывался на левом краю атаки и здорово взаимодействовал с одноклубниками, особенно с Игнатовым. Даже странно, что раньше форвард нечасто получал место в основе.

Но и «Спартак» не обошёлся без грубых ошибок в обороне. На 35-й минуте Литвинов позволил сделать заброс себе за спину в штрафную на Тюкавина. Нападающий пробросил снаряд мимо Селихова, но его с линии вынес Даниил Денисов. Однако первым на добивании оказался Захарян. А на четвёртой добавленной минуте красно-белые пропустили курьёзный гол после подачи углового. Вратарь неуверенно сыграл на выходе, и мяч от ноги Соболева отскочил в створ. Так «Динамо», по сути не показав ничего, умудрилось уйти на перерыв при равном счёте. Соперник вдобавок потерял из-за травмы Хлусевича, которого пришлось менять на Денисова.

Во второй половине гостям удалось наконец успокоить ситуацию на своей половине. Способствовала этому и своевременная рокировка. Проваливший игру Маричал уступил место на поле универсальному Майсторовичу. Забегая вперёд, отметим: 18-летний серб со своей задачей в целом справился. Например, запомнился эпизод, когда он блокировал опаснейшее добивание от Павла Мелёшина. К тому же бело-голубые стали плотнее встречать оппонентов в центре поля и не позволяли им спокойно разбегаться.

По истечении часа встречи Абаскаль ответил своими заменами, бросив в бой Антона Зиньковского и Мелёшина. Решение убрать Кейта выглядело спорно, поскольку он оставался самым активным в команде, но, с другой стороны, во вторник он отыграл в Екатеринбурге 76 минут и подустал. Свежие футболисты добавили активности «Спартаку». Благодаря появлению воспитанника футбольной школы «Чертаново» вектор атак хозяев сместился на левый край. Свежий хавбек буквально задёргал Элазара Дасу. Форвард же неплохо цеплялся за мяч в чужой штрафной наряду с Соболевым.

Однако на 66-й минуте красно-белые позволили соперникам отметиться очередным нелогичным голом. И вновь грубую ошибку допустил Селихов. Денис Макаров выполнил подачу с правого края в расчёте на открывание Тюкавина. Форвард до мяча не добрался, однако тот предательски залетел в дальний угол, к чему вратарь оказался не готов.

К чести подопечных Абаскаля, пропустив очередной курьёзный мяч, они прижали гостей к воротам и устроили штурм. Бело-голубые действовали откровенно на отбой и даже не организовывали контратаки. Рано или поздно столь осторожная игра должна была их подвести. Первый звоночек прозвучал, когда Шунин чудом парировал удар Соболева головой почти с линии вратарской.

А в концовке нападающий всё-таки оформил дубль, пусть и с одиннадцатиметровой отметки. На подаче корнера уставший Даса повалил Зобнина на газон руками, и судья Сергей Иванов сразу указал на точку. Однако коллеги на VAR посоветовали ему посмотреть повтор эпизода. Казалось, пенальти будет отменён. Но, изучив момент, арбитр не стал менять свой вердикт. Соболев же уверенно переиграл Шунина. Более того, на последней добавленной минуте хозяева едва не вырвали победу. Кристофер Мартинс Перейра после подачи Зобнина бил наверняка, но динамовцев в очередной раз выручил голкипер.

Таким образом, принципиальные соперники сыграли вничью, что не устроило обе стороны. Красно-белые до пяти встреч увеличили безвыигрышную серию во всех соревнованиях, а бело-голубые позволили догнать себя в таблице «Ахмату» и теперь делят с ним шестую строчку.