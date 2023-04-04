Ставка на опыт Билялетдинова и Юрана: «Химки» и «Нижний Новгород» отправили в отставку Гогниева и Горлова

«Химки» и «Нижний Новгород» после крупных поражений в 21-м туре РПЛ решились на смену тренеров. Красно-чёрные под руководством Спартака Гогниева одержали всего одну победу в 19 матчах и пропустили 54 мяча, а сам он запомнился скандалами и конфликтами с подопечными. Нижегородцы же во главе с 35-летним Артёмом Горловым проиграли все четыре встречи в чемпионате и опустились в зону стыков. При этом на смену им пришли опытные Ринат Билялетдинов и Сергей Юран.

Жуткие разгромы и громкие скандалы

В начале апреля в РПЛ произошло сразу две тренерские отставки. После разгромных поражений в 21-м туре на смену наставников решились в руководстве сразу двух клубов-аутсайдеров — «Химок» и «Нижнего Новогорода». На двоих команды после возобновления чемпионата сумели свести только два матча вничью (результат одного из них после был аннулирован) и значительно ухудшили свои позиции в борьбе за сохранение прописки в РПЛ.

У занимающих предпоследнее место красно-чёрных ситуация близка к катастрофе. Они набрали всего 13 очков и находятся на расстоянии четырёх очков от зоны переходных матчей за право остаться в элитном дивизионе. Более того, в подмосковном коллективе уже в третий раз решились на столь кардинальный шаг по ходу сезона.

Первым был отправлен в отставку после четвёртого тура Сергей Юран. Сменивший специалиста Николай Писарев, одновременно трудившийся в штабе Валерия Карпина в сборной России, продержался всего 22 дня. Спартак Гогниев же проработал семь месяцев.

На молодого специалиста возлагали большие надежды, ведь он неплохо проявил себя в ФНЛ. Возглавляемая им «Алания» в 2021-м поднялась на четвёртую строчку и должна была получить право сыграть в стыках за повышение в классе. Однако этой возможности владикавказцев лишили из-за несоответствия домашнего стадиона требованиям регламента. Год спустя коллектив сенсационно пробился в полуфинал Кубка страны, где уступил «Динамо». При этом он показывал яркий атакующий футбол, а сам Гогниев запомнился своей экспрессивностью и жёсткой критикой судей.

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К сожалению, переход на новый уровень получился неудачным. В 19 матчах под его руководством «Химки» одержали всего одну победу и добились трёх ничьих, а потому отставка выглядит обоснованной.

К чести наставника, он и в Подмосковье пытался поставить современную игру, основанную на контроле мяча (с показателем 51% команда занимает шестое место в текущем розыгрыше РПЛ) и высоком прессинге. По данным PPDA (количество передач, сделанных соперником до отбора на чужой половине), она и вовсе идёт второй (9,11), уступая только «Спартаку» (8,26). Даже в противостояниях с грандами красно-чёрные стремились действовать смело. Они едва не отобрали очки у «Зенита», пропустив решающий гол только на 91-й минуте, и в матчах, закончившихся разгромами, зачастую не заслуживали такого результата, например в последней игре с «Краснодаром» владели мячом 47% и нанесли ненамного меньше ударов (11 против 16).

Проблема заключалась в том, что уровень подопечных не позволял специалисту ставить такой футбол без серьёзного ущерба для обороны. Если оппонентам удавалось справиться с прессингом, они получали возможность врываться в огромные свободные зоны на чужой половине. Губило подмосковный коллектив и желание высоко поднимать защитную линию, чтобы обеспечить максимальную плотность.

Особенно успешно эти ошибки использовали ведущие команды. С помощью длинных передач они легко проходили оборону и создавали массу моментов. Неудивительно, что при Гогниеве «Химки» пропустили 54 мяча (в среднем почти три за игру) и потерпели пять крупных поражений («Локомотив» — 0:5, «Спартак» — 0:5, «Динамо» — 1:6, «Краснодар» — 1:4 и 0:6).

Такие результаты объясняются ещё и конфликтами тренера с ведущими защитниками. Осенью он вывел из состава незаменимых до того Брайана Идову, Дмитрия Тихого и капитана Егора Данилкина. В конце октября их участь разделил цементировавший опорную зону Денис Глушаков. В провальном противостоянии с «Динамо» Гогниев заменил его уже на 35-й минуте и нецензурно выругался вслед. Больше ветеран в заявку не попадал, а в январе расторг контракт.

Зимой состав команды кардинально изменился. Помимо указанных исполнителей, ушли другие люди, составлявшие её костяк, — Илья Лантратов, Илья Кухарчук, Александр Филин и другие. На смену им пришли в основном малоизвестные легионеры. В первых матчах после возобновления сезона казалось, что кадровая революция пошла красно-чёрным на пользу. Они разошлись миром с «Факелом» (1:1), дали бой «Зениту» (2:3) и «Ростову» (0:1). Но очередной разгром от «Краснодара» привёл к отставке Гогниева.

К сожалению, данный этап его карьеры больше запомнился скандалами и конфликтами. Наиболее показательной в этом отношении получилась упомянутая встреча с бело-голубыми. Уже после первого пропущенного мяча тренер увидел перед собой карточку, когда начал предъявлять претензии судье. В перерыве он не успокоился и был удалён. А после финального свистка специалист набросился на корреспондента телеканала «Матч Премьер», так как был недоволен заданным ещё до игры вопросом.

Регулярно он ругался и с собственными подопечными. Об отчислении целого ряда лидеров говорилось выше. На сборах в январе он, по информации СМИ, едва не подрался с Аязом Гулиевым. Позже хавбек подтвердил, что разговор на повышенных тонах действительно состоялся, но не более. А уже после возобновления сезона Гогниев на базе накричал на отстранённых от работы с основой Тихого и всё того же Гулиева. Якобы улаживать спор пришлось службе безопасности.

Несмотря на очередную отставку, будущее «Химок» остаётся туманным. Спастись от вылета из РПЛ под руководством «и. о.» Рината Билялетдинова будет крайне непросто. В оставшихся турах команду ждут игры с ЦСКА, «Локомотивом», «Динамо», «Спартаком», крепкими «Ахматом» и «Уралом», а также прямыми конкурентами из нижней части таблицы. Также появились слухи, что клуб в случае потери места в элите прекратит существование, хотя в руководстве это опровергли.

Техническое поражение и недостаток опыта

Совсем иная ситуация сложилась в «Нижнем Новгороде». Команда во главе с Михаилом Галактионовым показывала неплохие результаты и, казалось, была далека от борьбы за выживание. В ноябре он завершил год важнейшими победами над ЦСКА и «Ахматом» и расположился на 12-м месте. Однако подкосил коллектив неожиданный уход наставника в «Локомотив».

В клубе долго выбирали ему сменщика и в конце концов остановились на достаточно неоднозначной кандидатуре. 35-летний Артём Горлов, как и Гогниев, не имел опыта работы в РПЛ и до того трудился в основном в третьем по силе дивизионе страны. Также он пробовал себя в соседней Латвии. Летом прошлого года начинающий специалист принял «Енисей» и оставил его на четвёртой позиции в ФНЛ с хорошими шансами на повышение в классе.

Однако сам наставник в РПЛ продержался недолго. Оценивать данный этап по четырём встречам в национальном первенстве сложно. С одной стороны, во всех нижегородцы потерпели поражения, с другой — не справились с лидирующим «Зенитом» (0:3), располагающимся на второй строчке «Ростовом» (1:2) и набравшим отличный ход «Локомотивом» (0:4). Символично, что де-факто Галактионов способствовал увольнению сменщика.

Вместе с тем аутсайдер в 20-м туре дома не смог обыграть замыкающее таблицу «Торпедо» (1:1), а из-за выхода на поле Ярослава Михайлова, который должен был отбывать дисквалификацию, вовсе получил техническое поражение. Также нижегородцы в марте вылетели из Кубка России, уступив всё тому же «Ростову».

Вероятно, если бы Горлов пришёл в «Нижний Новгород» в начале сезона, руководство не стало бы торопиться с выводами. Например, Галактионов стартовал тоже не слишком удачно: в первых пяти турах РПЛ его подопечные набрали всего два очка. Но затем ему удалось выправить положение. Однако в нынешней ситуации, когда до конца чемпионата осталось всего два месяца, а времени на исправление ситуации нет, смена рулевого выглядит верным решением.

У Горлова при всём его таланте и желании привить современный футбол просто нет необходимого опыта работы на высшем уровне, а главное, неизвестно, насколько он готов к давлению в столь непростых условиях, когда необходимо спасать команду от вылета.

Сергей Юран, напротив, идеально подходит на эту роль. Можно вспомнить, как в прошлом сезоне он выручил «Химки». После его назначения в феврале они в оставшихся 12 турах набрали 18 очков и поднялись на 13-е место. Затем красно-чёрные в переходных матчах оказались сильнее команды «СКА-Хабаровск».

Жёсткий Юран как никто способен сплотить подопечных на короткой дистанции и поставить осторожный футбол «от печки» с прицелом на результат. Тем более, в отличие от «Химок», коллектив зимой сохранил всех лидеров за исключением ушедшего в ЦСКА Ильи Агапова. Правда, календарь оставшихся матчей у «Нижнего Новгорода» даже более сложный, чем у конкурентов.