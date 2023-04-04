Юран стал главным тренером «Пари НН»

Российский тренер Сергей Юран возглавил «Пари Нижний Новгород».

«Сергей Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня. «Пари НН» должен показывать футбол, достойный нашего города. Желаем Сергею и нам всем удачи!» — говорится в заявлении.

4 апреля «Пари НН» официально объявил об увольнении Артёма Горлова с поста главного тренера команды.

Клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 21 матче 19 очков.

Ранее Сергей Юран высказался о крупном поражении «Химок» от «Краснодара» в 21-м туре чемпионата России.