Юран стал главным тренером «Пари НН»

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Российский тренер Сергей Юран возглавил «Пари Нижний Новгород».
Юран стал главным тренером «Пари НН»
  • РИА Новости

«Сергей Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня. «Пари НН» должен показывать футбол, достойный нашего города. Желаем Сергею и нам всем удачи!» — говорится в заявлении.

4 апреля «Пари НН» официально объявил об увольнении Артёма Горлова с поста главного тренера команды. 

Клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 21 матче 19 очков.

Ранее Сергей Юран высказался о крупном поражении «Химок» от «Краснодара» в 21-м туре чемпионата России.

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