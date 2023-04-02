Юран: не могу представить, чтобы при мне у «Химок» были такие результаты

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о крупном поражении команды от «Краснодара» в 21-м туре чемпионата России.

«В клубе меня нет уже больше семи месяцев, поэтому даже не могу представить, что могло случиться в «Химках», чтобы были такие результаты. А результаты говорят, что что-то невероятное происходит с командой», — цитирует Юрана Sport24.

«Краснодар» нанёс крупное поражение «Химкам». Встреча в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 6:0.

Таким образом, «Краснодар» повторил свою самую крупную победу в РПЛ, для «Химок» же это самое крупное поражение в чемпионате России.

Ранее сообщалось, как главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение от «Краснодара».