Юран: не могу представить, чтобы при мне у «Химок» были такие результаты
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«В клубе меня нет уже больше семи месяцев, поэтому даже не могу представить, что могло случиться в «Химках», чтобы были такие результаты. А результаты говорят, что что-то невероятное происходит с командой», — цитирует Юрана Sport24.
«Краснодар» нанёс крупное поражение «Химкам». Встреча в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 6:0.
Таким образом, «Краснодар» повторил свою самую крупную победу в РПЛ, для «Химок» же это самое крупное поражение в чемпионате России.
Ранее сообщалось, как главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение от «Краснодара».