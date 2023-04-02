Гогниев: будет неправильно, если я уйду из «Химок»
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«Я в любом случае до конца с командой. У нас есть руководители, они видят, что команда проигрывает. Наверное, виноват тренер. Неправильно будет, если я уйду. Мне нельзя уходить, я подведу людей. Вина за поражение полностью на мне, ребятам — спасибо», — сказал тренер на пресс-конференции.
«Краснодар» нанёс крупное поражение «Химкам». Встреча в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 6:0.
Таким образом, «Краснодар» повторил свою самую крупную победу в РПЛ, для «Химок» же это самое крупное поражение в чемпионате России.
Ранее сообщалось, что Джон Кордоба провёл свой самый результативный матч в РПЛ.