Гогниев: будет неправильно, если я уйду из «Химок»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение в матче 21-го тура чемпионата России от «Краснодара».

«Я в любом случае до конца с командой. У нас есть руководители, они видят, что команда проигрывает. Наверное, виноват тренер. Неправильно будет, если я уйду. Мне нельзя уходить, я подведу людей. Вина за поражение полностью на мне, ребятам — спасибо», — сказал тренер на пресс-конференции.

«Краснодар» нанёс крупное поражение «Химкам». Встреча в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 6:0.

Таким образом, «Краснодар» повторил свою самую крупную победу в РПЛ, для «Химок» же это самое крупное поражение в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что Джон Кордоба провёл свой самый результативный матч в РПЛ.