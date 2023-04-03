Дубли Дзюбы и Сергеева, откровения Гогниева и победа «Ростова» вдесятером: чем запомнился 21-й тур РПЛ

Дубль Артёма Дзюбы позволил «Локомотиву» разгромить «Нижний Новгород», а голы вышедшего на замену Ивана Сергеева помогли «Зениту» дожать «Урал». «Химки» потерпели самое крупное поражение в истории в элитном дивизионе, а «Ростов» одержал победу над «Торпедо», несмотря на удаление Данила Глебова в конце первого тайма. «Сочи» дважды поразили ворота «Динамо», нанеся всего три удара, а ЦСКА оказался сильнее «Факела». Чем запомнился 21-й тур РПЛ — в материале RT.

Несправедливая осечка «Динамо»

«Динамо» вслед за тяжёлой победой над «Уралом» дома уступило «Сочи» и заметно усложнило себе жизнь в борьбе за медали. Впрочем, результат матча можно назвать нелогичным. Москвичи владели мячом 70% времени, нанесли почти два десятка ударов, но так и не сумели забить.

Более того, начиная с 25-й минуты они играли в большинстве, когда грубейшую ошибку на выходе допустил Сослан Джанаев. Опытнейший вратарь зачем-то бросился в борьбу Тимофея Маргасова и Дениса Макарова и, понимая, что не успевает по правилам остановить соперника, схватил его за футболку. Судья Роман Галимов тут же показал нарушителю красную карточку. Под одиннадцатиметровый вышел уже резервист Денис Адамов. Но фортуна и в этом моменте не улыбнулась бело-голубым. Даниил Фомин, до того не допускавший осечек при исполнении пенальти, не реализовал уже второй в текущем сезоне РПЛ. А с учётом финала Кубка России со «Спартаком» неудачная серия достигла трёх встреч.

Однако и Адамова можно назвать специалистом по этой части, ведь в нынешнем розыгрыше чемпионата он отразил третий удар с точки, причём два — в матче с «Ростовом», а огорчил его только Георгий Гонгадзе. Поймав кураж, Денис впоследствии неоднократно выручал партнёров, в частности, справился с парой мощных выстрелов Константина Тюкавина из пределов штрафной.

А южане умудрились отличиться дважды при всего трёх ударах. Сначала Ванья Дркушич головой отправил мяч в створ. Примечательно, что для коллектива Курбана Бердыева этот гол стал первым в нынешнем сезоне РПЛ, забитым после подачи стандарта. А затем Артём Макарчук и Лука Джорджевич убежали в контратаку, а вышедший на замену черногорец от лицевой выполнил идеальный прострел на партнёра.

ЦСКА воспользовался осечкой конкурента и поднялся на чистое четвёртое место. В этом сезоне почти все гранды испытывают сложности в матчах с «Факелом», особенно на выезде, но армейцы стали исключением. В первом круге они разгромили новичка в Премьер-лиге в Москве, а теперь оказались сильнее и в Воронеже — 2:0. Уже на 21-й минуте Фёдор Чалов реализовал пенальти и продлил результативную серию в национальном первенстве до трёх игр. Попутно он с 13 голами вышел на третью строчку в гонке бомбардиров и уступает лишь Малкому, Квинси Промесу (по — 16) и Владимиру Писарскому (14). А незадолго до финального свистка заработавший одиннадцатиметровый Иван Обляков поставил точку, воспользовавшись скидкой Антона Заболотного. А москвичи не только одержали третью победу подряд в РПЛ, но и на этом отрезке ни разу не пропустили.

Унизительный разгром от «Краснодара»

Приблизился к «Динамо» и «Краснодар», также ведущий борьбу за попадание в топ-5. Как и ЦСКА, он в 21-м туре встретился с аутсайдером — «Химками» — и не испытал никаких сложностей. Изначально казалось, что южанам придётся непросто. Подмосковный коллектив после возобновления сезона пусть и набрал всего очко, дал бой «Зениту» и «Ростову».

Однако на этот раз подопечные Спартака Гогниева напоминали самих себя худших образцов. В середине первого тайма Жоау Батчи открыл счёт при полном попустительстве соперников, а спустя несколько минут хозяева остались без Виталия Лысцова. Удаление защитника получилось спорным. Возле своей штрафной он сбил Джона Кордобу, и судья расценил эпизод как явное лишение возможности забить и показал прямую красную.

Во втором тайме гости раз за разом спокойно проходили оборону оппонента с помощью длинных передач. Не обошлось и без фирменной грубой ошибки Виталия Гудиева. Он подарил мяч Кордобе на линии штрафной и позволил удвоить преимущество. Вскоре колумбиец оформил дубль и с учётом ассиста на Батчи провёл самый результативный поединок за «Краснодар» (2 + 1). Также чужие ворота поразили новичок Кади Боржес, вышедший на замену Никита Кривцов и Алексей Ионов.

Отправив в ворота красно-чёрных шесть безответных мячей, южане повторили клубный рекорд. С аналогичным счётом они в 2016-м обыграли «Урал». А вот химчане потерпели самое крупное поражение в истории в РПЛ. Примечательно, что даже после такой неудачи Гогниев, под руководством которого коллектив в 19 матчах одержал всего одну победу, не стал подавать в отставку.

«Если ты ввязался — должен довести дело до конца. Футбол — это результат, если не будет результата…. Я могу встать и уйти, дать другому тренеру поработать. Последние две игры — я не знал, что будем играть вдесятером», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Мощный взлёт «Локомотива»

«Локомотив» весной приятно радует всех любителей футбола. На зимнюю паузу железнодорожники уходили в зоне стыков всего с тремя победами. После перерыва они добавили себе в актив ещё четыре. Вслед за «Ростовом», «Ахматом» и «Краснодаром» повержена оказалась бывшая команда Михаила Галактионова «Нижний Новгород» — 4:0. Сам специалист стал лишь седьмым в истории, выигравшим с новым коллективом четыре матча подряд в элитном дивизионе чемпионата страны. Рекорд принадлежит Адамасу Голодцу и Андре Виллаш-Боашу, одержавшим по шесть побед.

Также по теме Назло критикам: как Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом» и переписал историю РПЛ Артём Дзюба оформил хет-трик и принёс победу «Локомотиву» в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом». Он открыл счёт по истечении получаса...

Главным героем противостояния вновь стал Артём Дзюба. После окончания встречи он признался, что особенно горел желанием огорчить нижегородцев, поскольку те зимой отказались от его услуг. Причём в январе гендиректор клуба Равиль Измайлов объяснил это нежеланием платить большие деньги возрастному исполнителю. В результате тот уже по истечении получаса встречи оформил дубль. Сначала форвард красиво замкнул прострел Максима Ненахова, а затем из пределов штрафной точно пробил низом в дальний угол, воспользовавшись передачей Артёма Карпукаса.

«Сегодня мне в «Нижний Новгород» нужно было приветик передать, чтобы там начали разбираться в футболе... Здесь было очень много сомнений, много некрасивых вещей сказано. На футбольном поле всё показали и доказали», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Руководителям отечественных клубов, побоявшимся взять его, остаётся лишь кусать локти. Вопреки опасениям, нападающий даёт результат и в четырёх играх чемпионата отличился уже шесть раз. Также он быстро сыгрался с пришедшими из «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым и Максимом Глушенковым. Им в этот день отличиться не удалось, зато во втором туре подряд забил капитан Дмитрий Баринов. А в добавленное время точку поставил вышедший на замену Антон Миранчук.

Непростая победа «Зенита»

В следующем туре железнодорожников ждёт противостояние с «Зенитом». Разумеется, в первую очередь оно вызывает интерес встречей Дзюбы с бывшей командой. И москвичи подходят к ней едва ли не в лучшем состоянии. Если они не знают себе равных, то петербуржцы вылетели из Кубка России, а в чемпионате уступили ЦСКА и едва не подарили очки «Химкам». Вот и домашний поединок с набравшим ход «Уралом» получился для них непростым. Сине-бело-голубые, хотя и владели подавляющим преимуществом, никак не могли огорчить гостей. Кураж поймал Илья Помазун, совершивший четыре сейва. Особенно запомнилось его спасение после кручёного выстрела Андрея Мостового в дальний угол.

К счастью для Сергея Семака, команду в очередной раз выручил Игорь Сергеев. В середине второго тайма наставник бросил его в бой вместо по традиции упустившего пару моментов Матео Кассьерры, и спустя семь минут нападающий открыл счёт. Причём невысокий футболист отличился ударом головой, опередив в борьбе «на втором этаже» двухметрового Силвие Бегича. А в концовке россиянин оформил дубль, замкнув прострел с фланга.

Форварда смело можно назвать джокером «Зенита», ведь в нынешнем розыгрыше РПЛ он забил пять мячей после выхода на замену и лидирует по этому показателю. Всего в его активе значится восемь голов. При этом Сергеев попадал в основу реже, чем до сих пор не забивший в национальном первенстве Кассьерра (десять против 11). А с учётом встреч Кубка страны Иван с 12 результативными ударами в командной гонке бомбардиров уступает только Малкому (19).

Удивительный рекорд «Ростова»

У главного преследователя петербуржцев «Ростова» есть своё фирменное оружие — пенальти. В матче с «Торпедо» он пробил уже 14-й за сезон, установив новый рекорд турнира. А заработавший восемь из них Николай Комличенко не только переписал клубное достижение, но и повторил лучший результат топ-10 лиг Старого Света. Столько же значится в активе Эндрю Джонсона, Неймара и Мехди Тареми. Правда, реализовать этот одиннадцатиметровый не удалось. Ранее выступавший за южан Егор Бабурин парировал удар Дмитрия Полоза с точки. В довершение всех бед спустя несколько минут прямую красную получил Данил Глебов. Посмотрев повтор, судьи решили, что капитан шипами ударил в голень соперника с риском нанесения травмы.

В сложный момент победу южанам неожиданно принесли крайние защитники. В конце первого тайма Андрей Лангович из-за пределов штрафной закрутил мяч в девятку. А сразу после перерыва не менее шедевральным голом отметился Евгений Чернов. Он внешней стороной стопы с дальней дистанции отправил снаряд в дальний нижний угол без шансов для Бабурина. Примечательно, что для него этот гол стал лишь вторым в карьере в РПЛ. После финального свистка Валерий Карпин пошутил, что эти подопечные не бьют так по чужим воротам даже на тренировках, и назвал их точные выстрелы случайностью.

Ответный гол «Торпедо» получился не менее эффектным. Давид Караев из полукружия штрафной аккуратно уложил мяч в сетку. В запасе у москвичей оставалось достаточно времени, но жёлто-синие в меньшинстве удержали необходимый счёт и одержали третью победу подряд в РПЛ.