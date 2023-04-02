Зайнутдинов раскрыл секрет победы ЦСКА над «Факелом»
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«Хочу отметить плохое качество поля. Было тяжело контролировать мяч, играть в пас. Нам пришлось играть на забросах, много бороться. Мы не уступили в борьбе, в первую очередь», — цитирует Зайнутдинова Sport24.
Встреча в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 2:0 в пользу армейского клуба.
Голами в составе победителей отметились Фёдор Чалов и Иван Обляков.
Ранее Дмитрий Пятибратов заявил, что «Факел» был робким и стеснялся играть в футбол в матче с ЦСКА.