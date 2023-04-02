Зайнутдинов раскрыл секрет победы ЦСКА над «Факелом»

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал победу над «Факелом» в матче 21-го тура чемпионата России.

«Хочу отметить плохое качество поля. Было тяжело контролировать мяч, играть в пас. Нам пришлось играть на забросах, много бороться. Мы не уступили в борьбе, в первую очередь», — цитирует Зайнутдинова Sport24.

Встреча в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 2:0 в пользу армейского клуба.

Голами в составе победителей отметились Фёдор Чалов и Иван Обляков.

Ранее Дмитрий Пятибратов заявил, что «Факел» был робким и стеснялся играть в футбол в матче с ЦСКА.