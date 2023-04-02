Пятибратов: «Факел» был робким и стеснялся играть в футбол в матче с ЦСКА

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о поражении своей команды от ЦСКА в матче 21-го тура чемпионата России.

«Мы были робкими, немного стеснялись играть в футбол, проиграли в желании и страсти, уступали в единоборствах. Но нас так заставил играть ЦСКА. Очень организованная команда, нам было непросто, они показывали очень интенсивный футбол», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

Встреча в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 2:0 в пользу армейского клуба.

Голами в составе победителей отметились Фёдор Чалов и Иван Обляков.

ЦСКА поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Факел» занимает 14-е (17 очков).

Ранее Федотов назвал заслуженной победу ЦСКА в матче с «Факелом».