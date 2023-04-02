Федотов назвал заслуженной победу ЦСКА в матче с «Факелом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура РПЛ с «Факелом».

«Секрет — в отношении к делу, но суть не в этом. Мы говорим о том, что это заслуженная победа. Мы полностью доминировали в первом тайме, полностью переиграли соперника», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Встреча в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 2:0 в пользу армейского клуба.

Голами в составе победителей отметились Фёдор Чалов и Иван Обляков.

ЦСКА поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Факел» занимает 14-е (17 очков).

Ранее сообщалось, что Обляков признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Факел».