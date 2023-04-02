Обляков признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Факел»

Короткая ссылка
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков забил мяч в матче 21-го тура чемпионата России с «Факелом».
Обляков признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Факел»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Форвард был признан лучшим игроком матча.

Встреча в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 2:0 в пользу армейского клуба. 

Голами в составе победителей отметились Фёдор Чалов и Иван Обляков.

ЦСКА поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Факел» занимает 14-е (17 очков).

Ранее сообщалось, что «Краснодар» забил шесть безответных мячей «Химкам» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить