Обляков признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Факел»
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Форвард был признан лучшим игроком матча.
Встреча в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 2:0 в пользу армейского клуба.
Голами в составе победителей отметились Фёдор Чалов и Иван Обляков.
ЦСКА поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Факел» занимает 14-е (17 очков).
Ранее сообщалось, что «Краснодар» забил шесть безответных мячей «Химкам» в матче РПЛ.