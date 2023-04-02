Обляков признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Факел»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков забил мяч в матче 21-го тура чемпионата России с «Факелом».

Форвард был признан лучшим игроком матча.

Встреча в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 2:0 в пользу армейского клуба.

Голами в составе победителей отметились Фёдор Чалов и Иван Обляков.

ЦСКА поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Факел» занимает 14-е (17 очков).

Ранее сообщалось, что «Краснодар» забил шесть безответных мячей «Химкам» в матче РПЛ.