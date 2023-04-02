«Краснодар» забил шесть безответных мячей «Химкам» в матче РПЛ
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Встреча в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 6:0.
Голами в составе победителей отметились Жоау Батчи (23-я минута), Кади (63-я), Алексей Ионов (78-я), Никита Кривцов (86-я) и дважды Джон Кордоба (47-я и 56-я).
На 27-й минуте красную карточку получил Виталий Лысцов.
«Краснодар» поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Химки» — 15-е (13 очков).
Ранее сообщалось, что дубль Ивана Сергеева помог «Зениту» обыграть «Урал» в матче РПЛ.