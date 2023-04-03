Ледяхов не сомневается, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ сезона-2022/23 

Трёхкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Игорь Ледяхов оценил шансы петербургского «Зенита» в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Зенит» уже чемпион с вероятностью 99 процентов. У «Спартака» слишком большое отставание: отыграть десять очков за девять туров очень сложно. Тем более «Зенит» по всем параметрам на две, а то и на три головы сильнее всех остальных команд в чемпионате», — цитирует Ледяхова «Чемпионат».

«Зенит» в матче 21-го тура РПЛ на стадионе «Газпром Арена» переиграл со счётом 2:0 екатеринбургский «Урал». Мячи забил Иван Сергеев (76-я и 81-я минуты).

«Зенит» с 51 очком лидирует в чемпионате России. «Ростов» (44) находится на втором, московский «Спартак» (40) — на третьем.

Ранее гендиректор «Зенита» оценил интригу в борьбе за чемпионство в РПЛ.





