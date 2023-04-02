Гендиректор «Зенита» оценил интригу в борьбе за чемпионство в РПЛ

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об интриге в чемпионате России.
Гендиректор «Зенита» оценил интригу в борьбе за чемпионство в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сегодня играет «Ростов», и отрыв может сократиться до семи очков, а это всего лишь четыре ничьих или три поражения. Почивать на лаврах ещё рано. К каждой игре команда будет по-настоящему готовиться», — цитирует Медведева ТАСС.

Игра 21-го тура РПЛ на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака. Мячи забил Иван Сергеев (76-я и 81-я минуты).

«Зенит» с 51 очком лидирует в чемпионате России. «Урал» (25) располагается на десятой позиции. «Ростов» находится на втором месте с 41 очком.

«Ростов» проведёт матч с «Торпедо» 2 апреля. Начало — 19:00 мск.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об участии нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.

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