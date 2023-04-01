Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об участии нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.

«Будет интересно увидеть заряженного Артёма и набравший ход «Локомотив». Нам тоже нужна победа. Болельщики любят такие матчи, а мы покажем всё, что можем, и будем готовиться», — цитирует Семака РИА Новости.

При этом 47-летний специалист подчеркнул, что абсолютно не жалеет, что Дзюба сыграет против своего бывшего клуба.

«Мы только рады этому. Чем больше будет хороших игроков, которые показывают отличную игру и забивают, тем лучше. Рады, что помогавшие нам игроки помогают другим командам», — добавил Семак.

«Локомотив» примет «Зенит» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 9 апреля.

Дзюба выступал за команду из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. 34-летний форвард в 181 матче за «Зенит» забил 85 мячей.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что результативность Дзюбы будет расти от игры к игре.

