Галактионов: результативность Дзюбы будет расти от игры к игре

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о результативности нападающего Артёма Дзюбы.
Галактионов: результативность Дзюбы будет расти от игры к игре
  • РИА Новости

«Артём для нашего чемпионата является топовым игроком. Его класс, его мастерство не подвергается сомнению. Как я говорил до этого, его результативность будет расти от игры к игре. И мы на это нацелены, и сам Артём», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

34-летний футболист присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В четырёх матчах за «Локомотив» Дзюба забил шесть мячей.

Дубль нападающего помог московской команде разгромить «Пари НН» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о критиках Дзюбы.

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