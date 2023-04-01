Мостовой — о дубле Дзюбы: ещё раз повод посмеяться над экспертами, которые его «зачехляют»

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о критиках нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Ещё раз повод посмеяться над экспертами, которые Дзюбу зачехлили и зачехляют. А он вышел, положил два хороших мяча — теперь спокойно отдыхает. Больше слушайте людей из «клуба знатоков», которые просто чешут языком», — цитирует Мостового «Чемпионат».

34-летний футболист присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В четырёх матчах за «Локомотив» Дзюба забил шесть мячей. Дубль нападающего помог московской команде разгромить «Пари НН» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» предложит Дзюбе долгосрочный контракт.