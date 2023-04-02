Карпин: Лангович и Чернов на тренировках «Ростова» никогда не забивают

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о результате матча 21-го тура чемпионата России по футболу с московским «Торпедо».
Карпин: Лангович и Чернов на тренировках «Ростова» никогда не забивают
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Лангович и Чернов, в принципе, на тренировках никогда не забивают, а так — тем более. Чисто случайность», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

При этом наставник «Ростова» не стал винить арбитров в удалении Данила Глебова.

«Он пошёл в отбор, видимо, не успел сыграть в мяч, сыграл в ногу, а там уже судьи решают», — добавил Карпин.

«Ростов» в меньшинстве победил «Торпедо» (2:1) в матче РПЛ. В составе команды с берегов Дона мячи забили Андрей Лангович (45-я минута), Евгений Чернов (53-я). У чёрно-белых отличился Давид Караев (59-я).

Жёлто-синие доигрывали матч в меньшинстве после удаления в первом тайме Глебова (42-я).

«Ростов» с 44 очками занимает в турнирной таблице второе место. «Торпедо» (десять) располагается на 16-й строчке. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (51).

Ранее сообщалось, что «Ростов» пробил 14-й пенальти в сезоне — это рекорд РПЛ.

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