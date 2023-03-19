Курьёзный гол Чалова, упущенные шансы Кассьерры и травма Дивеева: как ЦСКА обыграл «Зенит» в 20-м туре РПЛ

ЦСКА на своём поле взял верх над «Зенитом» в 20-м туре чемпионата России по футболу. Москвичи уже в первом тайме лишились Игоря Дивеева из-за травмы, но прервали неудачную серию и впервые с ноября 2018 года обыграли петербуржцев. Автором единственного гола в матче стал Фёдор Чалов, отличиться которому помог рикошет от плеча Дугласа Сантоса. Матео Кассьерра мог спасти подопечных Сергея Семака от поражения, но не реализовал ни один из своих моментов.

В преддверии 20-го тура РПЛ безвыигрышная серия ЦСКА в очном противостоянии с «Зенитом» составляла восемь матчей. И было крайне мало предпосылок, что именно в этот раз её удастся прервать. В последних пяти встречах подопечные Владимира Федотова взяли верх лишь дважды, а в первом туре после возобновления первенства были жёстко биты «Сочи». Радовало наставника лишь отсутствие травмированных и дисквалифицированных, чего нельзя было сказать о лидерах чемпионата. Сергей Семак не мог рассчитывать не только на Ивана Сергеева, но и на Вильмара Барриоса, получившего повреждение плеча.

Возможно, отсутствие главного волнореза и повлияло на игру «Зенита» в первом тайме. Он неплохо начал и больше владел мячом на старте, но инициатива быстро перешла к ЦСКА. Хозяева прижали гостей к штрафной и принялись осаждать её. Солировал Хесус Медина, в отсутствие Хорхе Карраскаля превратившийся в одного из лидеров атаки красно-синих. Колумбиец вновь остался на скамейке запасных, а трио в нападении вместе с парагвайцем сформировали Фёдор Чалов и Антон Заболотный.

Однако петербуржцам удалось сбить атакующий порыв москвичей, а на исходе часа встречи Федотову пришлось произвести экстренное перестроение. Впервые с сентября вышедший в стартовом составе Игорь Дивеев покинул поле из-за травмы. Защитник сборной России внезапно схватился за бок и скривился от боли, после чего попросил замену. Вместо него появился Кирилл Набабкин, и уже через пару минут «Зенит» чуть было не забил. Блестящую трёхходовку с участием Малкома и Далера Кузяева мог завершить Матео Кассьерра — Игорь Акинфеев выручил.

ЦСКА нашёл чем ответить. Ближе к концу тайма на поле наметилась яркая дуэль между Фёдором Чаловым и Родригао. Причём спровоцировал её именно бразилец, грубо наступивший на ногу россиянину. И тот отомстил. Форвард в одиночку прорвался через массовую оборону «Зенита», попутно прокинув мяч между ног экс-футболисту «Сочи». Однако пробил отнюдь не идеально и оставил Михаилу Кержакову шанс спасти свою команду, чем он и воспользовался. А уже в компенсированное время что-то похожее исполнил и Заболотный, но и вовсе не создал проблем для вратаря.

Семак не мог быть удовлетворён действиями своих подопечных в первой половине и уже в перерыве не только сделал первую замену, но и перевёл коллектив на другую схему. Вместо Вячеслава Караваева в бой был брошен Дмитрий Чистяков, вследствие чего «Зенит» перешёл на формацию с тремя центральными защитниками. И это позволило до минимума сократить число опасных подходов ЦСКА. Матч и до этого не изобиловал яркими эпизодами, а теперь совсем успокоился. За первую треть тайма можно вспомнить лишь удар Малкома со штрафного. Но сколько Клаудиньо не заряжал соотечественника на успех, не сумел помочь тому попасть в цель.

Спокойствие нарушил Чалов. Ничем не примечательная, медленная атака ЦСКА завершилась точным выстрелом форварда из-за пределов штрафной. Тот вновь пробил не лучшим образом, но возникший на пути мяча Дуглас Сантос оказал медвежью услугу Кержакову. Попадание в плечо бразильца дезориентировало голкипера и помешало ему среагировать.

За 18 минут до окончания основного времени игра наконец оживилась. Федотов поспешил укрепить опорную зону и выпустил Максима Мухина вместо Медины, а Семак, наоборот, поднял своего джокера в лице Густаво Мантуана. Именно он великолепным дальним ударом застал врасплох Акинфеева в первом туре и принёс сине-бело-голубым три очка. На этот раз ничем ярким он не запомнился. Инициативу на себя брали другие. Сначала Малком проверил бдительность оппонентов из-за пределов штрафной, а после розыгрыша углового выше всех выпрыгнул Кассьерра. Матео превзошёл Мойзеса в верховой борьбе, но угодил в каркас.

Стать спасителем «Зенита» мог вышедший со скамейки Алексей Сутормин. И хотя бить с лёту ему никто не мешал, направить мяч в створ ему не удалось, а вместе с тем и спасти свою команду от первого поражения в противостоянии с ЦСКА с ноября 2018 года. Тогда подопечные Виктора Гончаренко дважды поразили ворота соперника (2:0), а Чалов не только отличился сам, но и ассистировал Арнору Сигурдссону.

ЦСКА одержал вторую победу после возобновления чемпионата и сравнялся в турнирной таблице с занимающим четвёртую строчку «Динамо» (у обоих — по 35 очков). «Зенит» же остался во главе первенства, но не смог увеличить отрыв от «Ростова». Петербуржцы имеют в своём активе 48 очков и опережают ближайших конкурентов на семь.