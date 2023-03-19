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Курьёзный гол Чалова, упущенные шансы Кассьерры и травма Дивеева: как ЦСКА обыграл «Зенит» в 20-м туре РПЛ

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Сергей Стариков
ЦСКА на своём поле взял верх над «Зенитом» в 20-м туре чемпионата России по футболу. Москвичи уже в первом тайме лишились Игоря Дивеева из-за травмы, но прервали неудачную серию и впервые с ноября 2018 года обыграли петербуржцев. Автором единственного гола в матче стал Фёдор Чалов, отличиться которому помог рикошет от плеча Дугласа Сантоса. Матео Кассьерра мог спасти подопечных Сергея Семака от поражения, но не реализовал ни один из своих моментов.
Курьёзный гол Чалова, упущенные шансы Кассьерры и травма Дивеева: как ЦСКА обыграл «Зенит» в 20-м туре РПЛ
  • Футболисты ЦСКА в матче с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

В преддверии 20-го тура РПЛ безвыигрышная серия ЦСКА в очном противостоянии с «Зенитом» составляла восемь матчей. И было крайне мало предпосылок, что именно в этот раз её удастся прервать. В последних пяти встречах подопечные Владимира Федотова взяли верх лишь дважды, а в первом туре после возобновления первенства были жёстко биты «Сочи». Радовало наставника лишь отсутствие травмированных и дисквалифицированных, чего нельзя было сказать о лидерах чемпионата. Сергей Семак не мог рассчитывать не только на Ивана Сергеева, но и на Вильмара Барриоса, получившего повреждение плеча.

Возможно, отсутствие главного волнореза и повлияло на игру «Зенита» в первом тайме. Он неплохо начал и больше владел мячом на старте, но инициатива быстро перешла к ЦСКА. Хозяева прижали гостей к штрафной и принялись осаждать её. Солировал Хесус Медина, в отсутствие Хорхе Карраскаля превратившийся в одного из лидеров атаки красно-синих. Колумбиец вновь остался на скамейке запасных, а трио в нападении вместе с парагвайцем сформировали Фёдор Чалов и Антон Заболотный.

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Однако петербуржцам удалось сбить атакующий порыв москвичей, а на исходе часа встречи Федотову пришлось произвести экстренное перестроение. Впервые с сентября вышедший в стартовом составе Игорь Дивеев покинул поле из-за травмы. Защитник сборной России внезапно схватился за бок и скривился от боли, после чего попросил замену. Вместо него появился Кирилл Набабкин, и уже через пару минут «Зенит» чуть было не забил. Блестящую трёхходовку с участием Малкома и Далера Кузяева мог завершить Матео Кассьерра — Игорь Акинфеев выручил.

ЦСКА нашёл чем ответить. Ближе к концу тайма на поле наметилась яркая дуэль между Фёдором Чаловым и Родригао. Причём спровоцировал её именно бразилец, грубо наступивший на ногу россиянину. И тот отомстил. Форвард в одиночку прорвался через массовую оборону «Зенита», попутно прокинув мяч между ног экс-футболисту «Сочи». Однако пробил отнюдь не идеально и оставил Михаилу Кержакову шанс спасти свою команду, чем он и воспользовался. А уже в компенсированное время что-то похожее исполнил и Заболотный, но и вовсе не создал проблем для вратаря.

Семак не мог быть удовлетворён действиями своих подопечных в первой половине и уже в перерыве не только сделал первую замену, но и перевёл коллектив на другую схему. Вместо Вячеслава Караваева в бой был брошен Дмитрий Чистяков, вследствие чего «Зенит» перешёл на формацию с тремя центральными защитниками. И это позволило до минимума сократить число опасных подходов ЦСКА. Матч и до этого не изобиловал яркими эпизодами, а теперь совсем успокоился. За первую треть тайма можно вспомнить лишь удар Малкома со штрафного. Но сколько Клаудиньо не заряжал соотечественника на успех, не сумел помочь тому попасть в цель.

Спокойствие нарушил Чалов. Ничем не примечательная, медленная атака ЦСКА завершилась точным выстрелом форварда из-за пределов штрафной. Тот вновь пробил не лучшим образом, но возникший на пути мяча Дуглас Сантос оказал медвежью услугу Кержакову. Попадание в плечо бразильца дезориентировало голкипера и помешало ему среагировать.

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За 18 минут до окончания основного времени игра наконец оживилась. Федотов поспешил укрепить опорную зону и выпустил Максима Мухина вместо Медины, а Семак, наоборот, поднял своего джокера в лице Густаво Мантуана. Именно он великолепным дальним ударом застал врасплох Акинфеева в первом туре и принёс сине-бело-голубым три очка. На этот раз ничем ярким он не запомнился. Инициативу на себя брали другие. Сначала Малком проверил бдительность оппонентов из-за пределов штрафной, а после розыгрыша углового выше всех выпрыгнул Кассьерра. Матео превзошёл Мойзеса в верховой борьбе, но угодил в каркас.

Стать спасителем «Зенита» мог вышедший со скамейки Алексей Сутормин. И хотя бить с лёту ему никто не мешал, направить мяч в створ ему не удалось, а вместе с тем и спасти свою команду от первого поражения в противостоянии с ЦСКА с ноября 2018 года. Тогда подопечные Виктора Гончаренко дважды поразили ворота соперника (2:0), а Чалов не только отличился сам, но и ассистировал Арнору Сигурдссону.

ЦСКА одержал вторую победу после возобновления чемпионата и сравнялся в турнирной таблице с занимающим четвёртую строчку «Динамо» (у обоих — по 35 очков). «Зенит» же остался во главе первенства, но не смог увеличить отрыв от «Ростова». Петербуржцы имеют в своём активе 48 очков и опережают ближайших конкурентов на семь.

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