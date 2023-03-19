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РПЛ выступила с заявлением в связи с участием Михайлова в матче с «Торпедо»

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Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением в связи с участием игрока «Пари Нижний Новгород» Ярослава Михайлова в матче 20-го тура с «Торпедо».
РПЛ выступила с заявлением в связи с участием Михайлова в матче с «Торпедо»
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«Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях.  

В соответствии с пунктом 5.9.2 регламента РПЛ ответственность за внесение в систему информации о дисциплинарных наказаниях лежит на клубах РПЛ. Однако о предупреждениях Михайлова во Второй лиге администрация «Пари НН» не проинформировала.   

Таким образом, в случае подачи протеста футбольным клубом «Торпедо» инцидент может быть рассмотрен КДК РФС», — говорится в заявлении РПЛ.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1.

Напомним, что за нижегородскую команду сыграл Ярослав Михайлов, который не имел права принимать участие во встрече из-за перебора жёлтых карточек. Таким образом, «Пари НН» может быть присуждено техническое поражение.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» намерено подать протест после матча с «Пари НН».

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