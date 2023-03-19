«Матч ТВ»: «Торпедо» намерено подать протест после матча с «Пари НН»

«Пари Нижний Новгород» и «Торпедо» не выявили победителя в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1.

По информации «Матч ТВ», московский клуб намерен подать протест на результат матча.

Напомним, что за нижегородскую команду сыграл Ярослав Михайлов, который не имел права принимать участие во встрече из-за перебора жёлтых карточек. Таким образом, «Пари НН» может быть присуждено техническое поражение.

Ранее сообщалось, что «Ростов» установил клубный рекорд по набранным очкам после 20 туров.