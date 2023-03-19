«Ростов» установил клубный рекорд по набранным очкам после 20 туров

«Ростов» нанёс поражение «Химкам» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и установил клубный рекорд по набранным очкам.

Как сообщает OptaSports, «Ростов» набрал 41 очко после 20 туров текущего сезона РПЛ — это рекорд клуба.

Предыдущее достижение — 40 очков в сезоне-2015/16, когда «Ростов» при Курбане Бердыеве в итоге занял рекордное для себя второе место в РПЛ.

Также это личный рекорд и для Валерия Карпина, его прежний максимум был 39 очков со «Спартаком» в сезоне-2013/14.

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Карпина. Единственный мяч забил защитник Максим Осипенко на 18-й минуте с пенальти. Нападающий «Химок» Жаниу Бикел был удалён с поля на 29-й минуте.

Ранее Комличенко признали лучшим игроком матча «Химки» — «Ростов».