Комличенко признан лучшим игроком матча «Химки» — «Ростов»
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Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.
Единственный мяч забил защитник Максим Осипенко на 18-й минуте с пенальти.
Нападающий «Химок» Жаниу Бикел был удалён с поля на 29-й минуте.
«Ростов» занимает второе место в таблице чемпионата России с 41 очком. «Химки» расположились на 15-й строчке с 13 очками.
Ранее «Ростов» пробил 13-й пенальти в сезоне и повторил рекорд РПЛ.