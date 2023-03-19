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«Ростов» пробил 13-й пенальти в сезоне и повторил рекорд РПЛ

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«Ростов» в матче с «Химками» пробил 13-й пенальти в текущем сезоне и повторил рекорд чемпионатов России.
«Ростов» пробил 13-й пенальти в сезоне и повторил рекорд РПЛ
  • Gettyimages.ru

Судья Владимир Москалёв после просмотра эпизода назначил пенальти в ворота подмосковного клуба за фол Брайана Идову на Николае Комличенко. Максим Осипенко реализовал 11-метровый удар на 18-й минуте. Счёт в матче — 1:0.

Таким образом, ростовский клуб смог повторить рекорд чемпионатов России по числу пробитых пенальти. «Краснодар» в сезоне-2021/22 13 раз исполнял пенальти, как и «Крылья Советов» в 2004 году.

Ранее нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко рассказал, как его подкалывает главный тренер клуба и национальной команды Валерий Карпин.

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