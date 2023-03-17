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Нападающий сборной России Комличенко рассказал о подколах со стороны Карпина

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Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко рассказал, как его подкалывает главный тренер клуба и национальной команды Валерий Карпин.
Нападающий сборной России Комличенко рассказал о подколах со стороны Карпина
  • Gettyimages.ru

«Да, на сборах было много приколов. Там по мячу если не попал или пробил плохо, были смешные подколы. Сейчас в команде завирусилась фраза: «Вы в «норматеках» играете». Это такие штаны компрессионные, которые раздуваются и становятся огромными. Типа, по мячу нормально ударить не можете и бегаете на прямых. Это было на сборах, а после паузы, когда забил, закончились пока приколы», — сказал нападающий «Матч ТВ».

Тренерский штаб сборной России вызвал на мартовский учебно‑тренировочный сбор 29 футболистов, включая Комличенко.

Ранее агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв высказался о том, сможет ли футболист приехать в расположение сборной России на мартовские сборы.

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