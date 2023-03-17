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Агент Миранчука: не знаю, сможет ли он приехать в сборную России

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Агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв высказался о том, сможет ли футболист приехать в расположение сборной России на мартовские сборы.
Агент Миранчука: не знаю, сможет ли он приехать в сборную России
  • Gettyimages.ru

«Никто не знает, будут ли проблемы с приездом Алексея в сборную или нет. Я тем более не знаю, сможет ли он приехать. РФС вызвал его на сбор национальной команды, но после матча «Торино» с «Наполи» в Серии А мы, наверное, услышим какое‑то официальное заявление от клуба.

Отпустить футболиста в сборную или как‑то ответить на вызов может только Итальянская федерация футбола, они не держат в курсе своих решений», — приводит слова Шпинёва Metaratings.ru.

17 марта стал известен окончательный состав сборной России, в него вошёл Миранчук.

Учебно-тренировочный сбор сборной России состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.

Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее сообщалось, что в состав сборной вошёл полузащитник «Монако» Александр Головин.

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