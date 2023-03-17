Агент Миранчука: не знаю, сможет ли он приехать в сборную России
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«Никто не знает, будут ли проблемы с приездом Алексея в сборную или нет. Я тем более не знаю, сможет ли он приехать. РФС вызвал его на сбор национальной команды, но после матча «Торино» с «Наполи» в Серии А мы, наверное, услышим какое‑то официальное заявление от клуба.
Отпустить футболиста в сборную или как‑то ответить на вызов может только Итальянская федерация футбола, они не держат в курсе своих решений», — приводит слова Шпинёва Metaratings.ru.
17 марта стал известен окончательный состав сборной России, в него вошёл Миранчук.
Учебно-тренировочный сбор сборной России состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.
Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.
Ранее сообщалось, что в состав сборной вошёл полузащитник «Монако» Александр Головин.