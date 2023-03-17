Миранчук и Головин вошли в окончательный состав сборной России на мартовский сбор

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук и полузащитник «Монако» Александр Головин вошли в окончательный состав сборной России на мартовский сбор.

Об этом сообщает пресс-служба сборной России в социальных сетях.

Всего в команду Валерия Карпина вошли 29 футболистов.

Учебно-тренировочный сбор сборной России состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.

Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее сообщалось, что вратарь «Динамо» Антон Шунин пропустит товарищеские матчи сборной России из-за травмы.