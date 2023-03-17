Миранчук и Головин вошли в окончательный состав сборной России на мартовский сбор
- Legion-Media
Об этом сообщает пресс-служба сборной России в социальных сетях.
Всего в команду Валерия Карпина вошли 29 футболистов.
Учебно-тренировочный сбор сборной России состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.
Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.
Ранее сообщалось, что вратарь «Динамо» Антон Шунин пропустит товарищеские матчи сборной России из-за травмы.