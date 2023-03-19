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Заболотный отреагировал на свой промах в первом тайме с «Зенитом»

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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный подвёл итоги первого тайма с «Зенитом» в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу.
Заболотный отреагировал на свой промах в первом тайме с «Зенитом»
  • Gettyimages.ru

«Была задача играть в футбол, и мы стараемся её выполнять. Игра идёт своим чередом. Стараемся забить и победить. Почему не получился удар? Просто не получился», — сказал Заболотный в эфире «Матч ТВ».

Встреча в настоящий момент проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Счёт после первого тайма — 0:0. 

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 48 очков. ЦСКА — пятый (33 очка).

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Зенит» назвали составы на матч РПЛ.

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