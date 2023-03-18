Три гола за 18 минут, два удаления и незабитый пенальти: как «Локомотив» отыгрался с 0:2 и обыграл «Краснодар» в РПЛ

«Локомотив» одержал волевую победу над «Краснодаром» в 20-м туре чемпионата России по футболу. В первом тайме подопечные Михаила Галактионова пропустили два мяча, а в компенсированное время не реализовали пенальти и упустили возможность сократить отставание. Однако после перерыва усилиями Дмитрия Баринова, Максима Глушенкова и Артёма Дзюбы забили три гола за 18 минут и взяли верх. При этом обе команды доигрывали матч вдесятером — по две жёлтых карточки получили Кристиан Рамирес и Игорь Смольников.

К очному противостоянию в рамках РПЛ «Локомотив» и «Краснодар» подходили в разном настроении. Если гости в середине недели разгромили «Ахмат» и продолжили борьбу за попадание в финал «Пути регионов» Кубка России, то хозяева потерпели сенсационное поражение от «Акрона» и выбыли из числа претендентов на трофей. И хотя победная серия железнодорожников во всех турнирах прервалась, эта ситуация вполне могла оказать на них положительный эффект. Ведь после такого провала нет ничего лучше, чем взять верх над конкурентом и продолжить своё восхождение в турнирной таблице чемпионата.

Правда, положение москвичей осложнялось отсутствием сразу ряда важных исполнителей. Помимо продолжающих восстанавливаться от травм Лукаса Фассона и Вильсона Изидора, на поле «РЖД Арены» не могли выйти Станислав Магкеев и Максим Ненахов, заработавшие удаления в прошлом туре. Вследствие этого, Михаилу Галактионову пришлось перекраивать не только оборонительную, но и среднюю линии. В итоге, на месте правого защитника появился Игорь Смольников, а в опорной зоне пару Дмитрию Баринову составил Артём Карпукас.

Без потерь не обошёлся и «Краснодар», причём оказалась она не менее серьёзной. Накануне в СМИ появилась информация, что Матвей Сафонов заболел коронавирусом, из-за чего пропустит не только встречу с «Локомотивом», но и не сможет помочь сборной России в товарищеском матче с Ираном. И эти сведения частично нашли подтверждение. Место в воротах «быков» занял 21-летний Станислав Агкацев, в последний раз попадавший в старт в ноябре, в то время как его коллега был переведён в запас. Правда, слухи о коронавирусе главный тренер Владимир Ивич не подтвердил, заявив о наличии у вратаря определённых проблем со здоровьем.

Также матч с «Локомотивом» из-за травмы пропускал Алексей Ионов, но его отсутствие не ощущалось. «Краснодар» сходу захватил инициативу и на протяжении первых десяти минут практически не давал сопернику толком прикоснуться к мячу. Тем примечательнее, что первый опасный момент возник именно у ворот гостей. Наир Тикнизян со второй попытки всё же сделал передачу на Франсуа Камано, но у того получился скорее тычок, а не акцентированный удар.

В остальном «Локомотиву» мало что удавалось. Артём Дзюба здорово навязывал борьбу защитникам оппонента и регулярно выигрывал «воздух», но воспользоваться его скидками не удавалось. Антон Миранчук вновь смотрелся неубедительное и много ошибался, а Камано выступал исключительно в роли завершителя, а не организатора атак. Большинство комбинаций зарождалось на левом краю, где здорово взаимодействовали тот же Тикнизян и Сергей Пиняев, по традиции много таскавший мяч сам и постоянно искавший адресатов в штрафной.

И эта активность Пиняева с Тикнизяном помогла железнодорожникам немного отвести игру от своих ворот, но ненадолго. Ближе к середине тайма «быки» вернули себе инициативу и за четыре минуты создали сразу два отличных эпизода. Но если дальний «выстрел» Эдуарда Сперцяна пришёлся в перекладину, то удар Хуниора Алонсо после подачи с углового — в цель. Защитники хозяев проспали открывание парагвайца и позволили ему пробить без сопротивления.

Как и часто бывает, забитый гол заставил соперников раскрываться. И до конца первой половины у обеих команд было несколько великолепных шансов изменить счёт на табло. Но в этот вечер «Локомотив» был заметно хуже не только в плане организации, но и реализации. Подопечные Галактионова имели две великолепные возможности огорчить Агкацева, но сначала Камано не попал в створ после подачи Смольникова с фланга, а затем его примеру последовали Миранчук и Тикнизян. Первый с пары метров угодил в противника, а второй неудачно сработал на добивании.

«Краснодар» же своего не упустил, а главным виновником второго пропущенного гола стал Херман Конти. Сначала тот проиграл силовую борьбу Кордобе и потерял равновесие, благодаря чему колумбиец беспрепятственно вошёл в штрафную. А потом предпринял неудачную попытку заблокировать удар форварда, но лишь дезориентировал Илью Лантратова.

Лишь после этого «Локомотив» раскрепостился и выдал свой лучший отрезок в тайме — если не в плане создания моментов, то хотя бы давления. И уже в компенсированное время хозяева дважды могли рассчитывать на назначение 11-метрового. Но если в действиях Алонсо главный арбитр Кирилл Левников не заметил нарушения правил (мяч отскочил в руку парагвайцу от его же ноги), то Сперцян не избежал наказания. Тот наступил на ногу Смольникову в штрафной и дал судье основания всё же указать на точку. К ней подошёл Дзюба, но пробил из рук вон плохо.

В перерыве Галактионов произвёл сразу две замены: поле покинули провалившие первый тайм Миранчук и Камано, а на их место вышли Максим Глушенков и Рифат Жемалетдинов. И уже к 51-й минуте счёт чудесным образом стал равным. Сначала массированная атака «Локомотива» завершилась голом Дмитрия Баринова (не без помощи Сергея Волкова), а затем вышедший со скамейки экс-хавбек «Крыльев Советов» застал врасплох Агкацева. А ведь мог отличиться и Тикнизян, мощнейшим «выстрелом» проверивший на прочность каркас.

Под давлением «Краснодар» откровенно «поплыл». У подопечных Ивича разладилась игра впереди, а к середине отрезка они не только лишились одного из футболистов, но и оказались в роли догоняющих. В течение двух минут Кристиан Рамирес получил вторую жёлтую карточку и отправился в подтрибунку, а Дзюба вывел «Локомотив» вперёд. Баринов вновь подключился к атаке, но угодил в перекладину, а Артём преуспел на добивании.

Казалось, «Локомотив» без проблем удержит преимущество и возьмёт верх в третьей встрече национального чемпионата подряд, но на 72-й минуте эта задача заметно осложнилась. Как и Рамирес, уже имевший предупреждение Смольников не справился с эмоциями и заработал вторую жёлтую карточку — и также за неосторожные движения руками. И тем самым подарил гостям надежду.

И хотя «Краснодар» ожидаемо рванул вперёд и устроил настоящий штурм ворот соперника, дожать его не сумел. «Локомотив» не только выстоял, но мог и забить четвёртый, однако немного не повезло Пиняеву. Реактивный вингер прошёл полполя, раскачал и Кайо, и Агкацева, но не сумел закатить мяч в сетку. Тем не менее, подопечные Галактионова одержали важнейшую победу и поднялись на 11-ю строчку в таблице РПЛ.