«Краснодар» остался в меньшинстве в матче с «Локомотивом» после удаления Рамиреса

Московский «Локомотив» принимает на своём поле «Краснодар» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

Команда с Юга России в середине второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Кристиана Рамиреса (64-я минута).

Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Счёт ничейный — 2:2.

В первом тайме отличились подопечные Владимира Ивича — Хуниор Алонсо (29-я) и Джон Кордоба (39-я).

Железнодорожники во втором тайме забили два мяча за четыре минуты. Голы на свой счёт записали Дмитрий Баринов (47-я) и Максим Глушенков (51-я).

«Краснодар» с 29 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 19 очками располагается на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» забил «Локомотиву» два мяча за десять минут в матче Российской премьер-лиги.