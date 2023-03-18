«Краснодар» остался в меньшинстве в матче с «Локомотивом» после удаления Рамиреса
- РИА Новости
Команда с Юга России в середине второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Кристиана Рамиреса (64-я минута).
Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Счёт ничейный — 2:2.
В первом тайме отличились подопечные Владимира Ивича — Хуниор Алонсо (29-я) и Джон Кордоба (39-я).
Железнодорожники во втором тайме забили два мяча за четыре минуты. Голы на свой счёт записали Дмитрий Баринов (47-я) и Максим Глушенков (51-я).
«Краснодар» с 29 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 19 очками располагается на 12-й позиции.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» забил «Локомотиву» два мяча за десять минут в матче Российской премьер-лиги.