Дзюба — о нереализованном пенальти в матче с «Краснодаром»: сам не понял, что сделал

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о нереализованном 11-метровом ударе в матче 20-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«Безобразный первый тайм, провалили. Я ещё точку в конце не забил, кошмар. Пока ничего не получается. Как не забил пенальти? Ничего не понял. Сам не понял, что сделал», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Счёт — 3:2 в пользу столичной команды.

«Краснодар» с 29 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 19 очками располагается на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» забил «Локомотиву» два мяча за десять минут в матче РПЛ.