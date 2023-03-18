«Локомотив» обыграл «Краснодар», уступая по ходу матча со счётом 0:2

«Локомотив» одержал победу над «Краснодаром» в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу.

Игра в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:2.

Голами в составе победителей отметились Дмитрий Баринов, Максим Глушенков и Артём Дзюба на 47-й, 51-й и 65-й минутах соответственно.

За гостей забили Хуниор Алонсо (29-я минута) и Джон Кордоба (39-я).

По красной карточке получили футболист «быков» Кристиан Рамирес (63-я минута) и игрок железнодорожников Игорь Смольников (72-я).

Таким образом, «Локомотив» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Краснодар» — восьмой (29 баллов).

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба не забил пенальти в матче с «Краснодаром».