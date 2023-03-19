«Торпедо» подтвердило, что подаст протест по итогам матча с «Пари НН»

«Торпедо» сообщило, что подаст протест в КДК РФС по итогам матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород».

«ФК «Торпедо Москва» официально уведомляет о подаче протеста на факт грубого несоблюдения регламента соревнований в части проведения матча футбольным клубом «Пари НН». Протест будет направлен в КДК РФС в установленные сроки», — говорится в заявлении клуба.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1.

Напомним, что за нижегородскую команду сыграл Ярослав Михайлов, который не имел права участвовать во встрече из-за перебора жёлтых карточек. Таким образом, «Пари НН» могут присудить техническое поражение.

Ранее РПЛ выступила с заявлением в связи с участием Михайлова в матче с «Торпедо».