«Торпедо» подтвердило, что подаст протест по итогам матча с «Пари НН»
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«ФК «Торпедо Москва» официально уведомляет о подаче протеста на факт грубого несоблюдения регламента соревнований в части проведения матча футбольным клубом «Пари НН». Протест будет направлен в КДК РФС в установленные сроки», — говорится в заявлении клуба.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1.
Напомним, что за нижегородскую команду сыграл Ярослав Михайлов, который не имел права участвовать во встрече из-за перебора жёлтых карточек. Таким образом, «Пари НН» могут присудить техническое поражение.
Ранее РПЛ выступила с заявлением в связи с участием Михайлова в матче с «Торпедо».