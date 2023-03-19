Узнать больше

«Торпедо» подтвердило, что подаст протест по итогам матча с «Пари НН»

Короткая ссылка
«Торпедо» сообщило, что подаст протест в КДК РФС по итогам матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород».
«Торпедо» подтвердило, что подаст протест по итогам матча с «Пари НН»
  • Gettyimages.ru

«ФК «Торпедо Москва» официально уведомляет о подаче протеста на факт грубого несоблюдения регламента соревнований в части проведения матча футбольным клубом «Пари НН». Протест будет направлен в КДК РФС в установленные сроки», — говорится в заявлении клуба.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1.

Напомним, что за нижегородскую команду сыграл Ярослав Михайлов, который не имел права участвовать во встрече из-за перебора жёлтых карточек. Таким образом, «Пари НН» могут присудить техническое поражение.

Ранее РПЛ выступила с заявлением в связи с участием Михайлова в матче с «Торпедо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить