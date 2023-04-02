Орлов: Дзюба с Пиняевым будут творить чудеса в матче с «Зенитом»

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Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит».
Орлов: Дзюба с Пиняевым будут творить чудеса в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Зениту» в матче с «Локомотивом» надо стратегически не проиграть. Хотя, конечно, он уже без пяти минут чемпион. Но Дзюба с Пиняевым в этом матче будут творить чудеса, надо быть к этому готовыми. У «Зенита» сейчас очень неуверенные защитники», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

Встреча команд пройдёт 9 апреля. Начало — в 20:00 мск.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Локомотив» — 11-й (25 очков).

Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» оценил интригу в борьбе за чемпионство в РПЛ.

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